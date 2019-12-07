Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle Ekim'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ekim'de tescil edilen otomobil sayısı 43 bin 393'e çıktı. Söz konusu ayda satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları Ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60 arttı.
- Ekonomi
- 07.12.2019
- Gazete
Otomobil satışları gaza bastı
Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle Ekim'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ekim'de tescil edilen otomobil sayısı 43 bin 393'e çıktı. Söz konusu ayda satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları Ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60 arttı.
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