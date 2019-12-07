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Otomobil satışları gaza bastı

Kamu larının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle 'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 arttı. İstatistik Kurumu verilerine göre; Ekim'de tescil edilen otomobil sayısı 43 bin 393'e çıktı. Söz konusu ayda satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları Ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60 arttı.

Otomobil gaza bastı
Kamu larının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle 'de otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 arttı. İstatistik Kurumu verilerine göre; Ekim'de tescil edilen otomobil sayısı 43 bin 393'e çıktı. Söz konusu ayda satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen markaların satışları Ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60 arttı.

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