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Öğretmene iyi haber

Eğitim-Bir- Sen'in, Cumartesi günü gerçekleştirilen okul aile birliği genel kurul toplantısına katılmadığı için disiplin cezası alan üyesi adına açtığı dava sonuçlandı. 1. , öğretmenin kendisine 1 gün önce bildirilen ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.

Öğretmene iyi haber
Eğitim-Bir- Sen'in, Cumartesi günü gerçekleştirilen okul aile birliği genel kurul toplantısına katılmadığı için disiplin cezası alan üyesi adına açtığı dava sonuçlandı. Erzurum 1. İdare Mahkemesi, öğretmenin kendisine 1 gün önce bildirilen ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme, en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilecek bir toplantı için dava konusu disiplin cezasıyla tecziye edilme işlemini hukuka aykırı buldu.

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