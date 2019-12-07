Saldırıları boşa çıkardık. Aydınlık bir döneme girdik. Şimdi harekete geçme zamanı... Büyümede olduğu gibi enflasyonda da yüzde 5'lik hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile bir araya geldi. ekonomiye ilişkin net mesajlar verdi:
DOLARA GÜVENENLERİN HALİNİ GÖRDÜK
Erzurum'da iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, 'Sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ediyorum' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya maruz kaldığı süreçler geçirdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız'ın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı" dedi.
Erzurum'da iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, "Kurda sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ediyorum. Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin, Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak" diye konuştu. Albayrak, 2019 için felaket senaryosu çizenleri yanıltacak performans sonrası, uluslararası ve diğer kuruluşların büyüme tahminlerini pozitife revize etmek durumunda kaldıklarını söyledi.
BESİCİLERE 500 MİLYON LİRA
Eylül itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumu'ndan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımız'la konuştuk, yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın ödeme yapacağız inşallah."
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