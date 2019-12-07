



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile bir araya geldi. ekonomiye ilişkin net mesajlar verdi:

Saldırıları boşa çıkardık. Aydınlık bir döneme girdik. Şimdi harekete geçme zamanı... Büyümede olduğu gibi enflasyonda da yüzde 5'lik hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.Erzurum'da iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, 'Sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ediyorum' dedi., ülkenin son dönemlerdebirçok saldırıya maruz kaldığısüreçler geçirdiğini ifadeederek, "Cumhurbaşkanımız'ınliderliği, milletimizindesteği ve ferasetiyletüm bu saldırılarıboşa çıkardık. Şimdiartık yeni bir dönem.Yeniden Türkiye 'nin," dedi.Erzurum'daiş dünyasıyla buluşan BakanAlbayrak, "Kurda sağlananistikrar sonrası bir sene öncedolara güvenenlerin şimdikihalini merak ediyorum.Bugün yine aynı şekildedolara güvenenlerinhalini seneye bir dahakonuşacağız. Hiçmerak etmeyin," diye konuştu.Albayrak, 2019 için felaket senaryosuçizenleri yanıltacak performans sonrası,uluslararası ve diğer kuruluşların büyümetahminlerini pozitife revize etmekdurumunda kaldıklarını söyledi.itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden, şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizinolan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen haftakısmını ödedik. Sayın Bakanımız'la konuştuk, yıl sonuna kadaryakın ödeme yapacağız inşallah."