Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira oldu. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Aralık canlı altın fiyatları...

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