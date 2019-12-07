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  • 07.12.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 09:03

nda son durum! 7 Aralık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar?

son dakika... Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde günü 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 272,00 liradan işlem gören bugün 271,51 lirada bulunuyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira oldu. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Aralık canlı altın fiyatları...

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