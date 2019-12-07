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500 milyon euroluk anlaşma

Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı. Açıklamaya göre, 500 milyon euro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor.

500 milyon euroluk anlaşma
Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı. Açıklamaya göre, 500 milyon euro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. 3 yıl boyunca kullanılabilecek olan kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenmesi hedeflenecek. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uzun vadeli ve uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız" dedi.

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