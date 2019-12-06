Merkez Bankası 2020 rotasını çizdi Merkez Bankası, 2020'ye ilişkin para ve kur politikasını açıklarken, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, 2020'ye ilişkin para ve kur politikasını açıklarken, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceğini vurguladı. Banka, fiyat istikrarını tamamlayıcı bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceğini, enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan 'veri odaklı bir yaklaşım' ile hareket edeceğini açıkladı.