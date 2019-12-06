Vatandaşların, bankalardan kredi alabilmek için onlarca şartı bazen bu durumu zorlaştırıyor. Bu bağlamda gelir belgesiz kefilsiz kredi veren bankalar ev hanımlarından emeklilere kadar geniş bir müşteri portföyünün taleplerini karşılar. En kolay kefilsiz bordrosuz kredi veren bankalar 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da hizmetine devam edecektir. Kefilsiz hızlı kredi veren bankalar hangileri? Hangi bankalarda kefilsiz gelir belgesiz kredi kullanılabilir? Banka banka kefilsiz kredi veren bankaların sıralı listesi haberimizde…

KEFİLSİZ KOŞULSUZ EN KOLAY KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

Enpara Kefilsiz Bordrosuz Kredi

Enpara'da kefil ve bordro şartı aranmadan 30.000 TL'ye kadar kredi sunulur. QNB Finansbank'a bağlı olarak hizmet veren Enpara'da, Enpara.com adresi üzerinden kefilsiz koşulsuz kolay kredi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. 60 aya varan vadelerle kefilsiz evraksız kredi veren Enpara'da kredi faiz oranları %1,25'den başlar. Vade süresi uzadıkça kredi faiz oranlarının arttığı Enpara'da ihtiyaçlarınız için hızlı ve kolay kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

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