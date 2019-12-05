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Yeni fastPay vitrinde

Denizbank'ın, hayata geçirdiği ve 2.7 milyon kullanıcısının yanı sıra 40 bin üye işyeri ile dijital cüzdanı konumunda bulunan fastPay yenilendi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık banka kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerinden faydalanabilecek.

Yeni fastPay vitrinde
Denizbank'ın, hayata geçirdiği ve 2.7 milyon kullanıcısının yanı sıra 40 bin üye işyeri ile dijital cüzdanı konumunda bulunan fastPay yenilendi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık banka kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerinden faydalanabilecek.

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