Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de emekli maaşlarına yapılacak zam oranı oldu. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. Ocak ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Şimdilerde milyonlarca emekli vatandaş "2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki 2020 yılında SGK ve Bağkur emekli maaşları kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş...

SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

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