Ziraat’e iki ödül birden

Ziraat Bankası'na yurt dışından iki ödül birden geldi. 'Financial Innovation Awards 2019'da, Ziraat Bankası 'müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren' sistemiyle ödül aldı. Ziraat Bankası ayrıca, 'Global Banking & Finance Awards 2019' ödüllerinde, kurduğu kurumsal mimari sistemi ile iyi 'dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi' dalında özel ödül aldı.
- Ekonomi
- 04.12.2019
- Gazete
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