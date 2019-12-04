Ziraat’e iki ödül birden Ziraat Bankası'na yurt dışından iki ödül birden geldi. 'Financial Innovation Awards 2019'da, Ziraat Bankası 'müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren' sistemiyle ödül aldı.

Ziraat Bankası'na yurt dışından iki ödül birden geldi. 'Financial Innovation Awards 2019'da, Ziraat Bankası 'müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren' sistemiyle ödül aldı. Ziraat Bankası ayrıca, 'Global Banking & Finance Awards 2019' ödüllerinde, kurduğu kurumsal mimari sistemi ile iyi 'dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi' dalında özel ödül aldı. TÜM MANŞETLER