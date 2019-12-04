Girişimciye 320 milyon TL! Başvurular 2 Ocak'ta...

Girişimlere sunulan desteklere bir yenisi eklendi. Tarımda girişimciye 50 milyon euro (320 milyon lira) hibe yolu açıldı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin müjdesini verdiği desteğin detayları belli oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı-II (IPARD 2) kapsamında söz konusu destek için çağrıya çıktı. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması olmak üzere 5 sektöre destek sağlanacak. Destek oranı gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olacak. Bakan Pakdemirli, "Makine-ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanını yani modernizasyonu destekleyeceğiz" demişti.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular 02 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 28 Ocak saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 31 Ocak saat 18.00 olarak açıklandı.
BU İLLER KAPSAMDA
Başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular 02 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 28 Ocak saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 31 Ocak saat 18.00 olarak açıklandı.
BU İLLER KAPSAMDA
Başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.
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