Bugünkü
Takvim

Girişimciye 320 milyon TL! Başvurular 2 Ocak'ta...

’nin müjdesini verdiği girişimcilerine yönelik 320 milyon liralık yeni desteğin detayları belli oldu. Başvurular 2 Ocak’ta başlayacak. 42 ilde 5 sektöre yönelik makine-ekipman desteği verilecek.

Girişimciye 320 milyon TL
Girişimlere sunulan desteklere bir yenisi eklendi. da girişimciye 50 milyon euro (320 milyon lira) hibe yolu açıldı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin müjdesini verdiği desteğin detayları belli oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı-II (IPARD 2) kapsamında söz konusu destek için çağrıya çıktı. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması olmak üzere 5 sektöre destek sağlanacak. Destek oranı gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olacak. , "Makine-ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanını yani modernizasyonu destekleyeceğiz" demişti.



NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular 02 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 28 Ocak saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 31 Ocak saat 18.00 olarak açıklandı.

BU İLLER KAPSAMDA
Başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, , Aydın, Balıkesir, Burdur, , Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, , Erzincan, Erzurum, Giresun, , Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, , Manisa, Mardin, Mersin, , Nevşehir, , Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, , Van, Yozgat.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGirişimciye 320 milyon TL! Başvurular 2 Ocak'ta...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri