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Alışverişler rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı. Perakendeciler, bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu Cuma günü yapıldığı görüldü.

Alışverişler rekor kırdı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı. Perakendeciler, bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu Cuma günü yapıldığı görüldü. 29 Kasım Cuma günü 4.7 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı gününe denk gelen Cuma ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artışa denk geliyor.

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