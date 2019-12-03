Merkez Bankası tarafından Haziran ayından bu yana yapılan 1000 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları kadar vadeli hesap faiz oranları da gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası bankaların kredi oranları için yapılan indirimlerin yanı sıra vadeli hesap faiz oranları da düştü. Bankaların faizlerinde son durum ne, en yüksek faiz hangi bankada, 10 bin liranın aylık getirisi kaç lira, hangi banka daha yüksek faiz veriyor? Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır.

EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.25

Burganbank Vadeli Mevduat faiz oranı % 13,75

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