Engellilere 4 koldan destek

Çalışma Bakanlığı'nca, eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar her alanda engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Engelli memur sayısı 55 bin 196'ya, kamuda ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli sayısı da 123 bin 261'e ulaştı. Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için aylık 763,69 lira ücret teşviği verilirken, 515 bin engelliye aylık bin 384 lira 59 kuruş evde bakım yardımı yapılıyor. Kurum bakımı ihtiyacı olan engelliler için ise Umut Evleri'nin sayısı artırılıyor.
- Ekonomi
- 03.12.2019
- Gazete
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