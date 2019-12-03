Bağkur, SSK emeklilerinin gözü kulağı intibak yasasında. Yasanın bir an önce çıkmasını bekleyen emekliler, intibak yasası çıktımı araştırmaları yapıyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Yasanın çıkmasıyla 350 liraya kadar zam elde edecekler. Yasa çıkışının ardından 2000 sonrası emekli olanlar bu zamdan faydalanabilecek. Emekli maaşlarında eşitliğe sebep olacak intibak yasası için gözler dikkatle intibak yasası haberlerine çevrildi. Peki intibak yasası ne zaman çıkacak? İntibak yasası kimleri kapsıyor. İşte detaylar.

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak.

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