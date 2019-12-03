Asgari ücrette pazarlık başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Komisyonun işçi ve işveren bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşması en temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz ediyor" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Bekar bir işçinin yaşam maliyeti aylık net 2 bin 578 lira olarak belirlemiştir" dedi.
- Ekonomi
- 03.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.