Bugünkü
Takvim

te pazarlık başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.

Asgari ücrette pazarlık başladı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak i belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Komisyonun işçi ve işveren bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşması en temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz ediyor" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Bekar bir işçinin yaşam maliyeti aylık net 2 bin 578 lira olarak belirlemiştir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücrette pazarlık başladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri