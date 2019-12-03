Asgari ücret pazarlığı başladı. Merak edilen zam tutarı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Peki asgari ücretle çalışan 8.5 milyon kişinin maaş dışındaki hakları neler? İşte bütün detayları... Yasalara göre haftada 45 saatten fazla işçi çalıştırmak yasak. Bu süre haftanın günlerine bölünerek günlük çalışma süresi belirlenir. Yani haftada 5 gün çalıştığınızı varsayarsak günlük çalışma saatiniz 9 saattir. Asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı talebinde bulunma hakkına sahip.

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ASGARİ ÜCRETTE KIDEM VE İHBAR

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, asgari ücretle çalışan işçilerin temel haklarından birisidir. Haksız yere işten çıkarılan ya da kurum kaynaklı bir problemden dolayı kendi isteğiyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenir. Burada işçinin en az 1 yıl aynı işyerinde çalışıyor olması gerekir. Bu da 2019 yılı için en az 2.538 lira ödeme anlamına geliyor. Ayrıca işten çıkarma ya da işten ayrılma sürecinde belli bir süre önceden karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirilmezse işçiye, çalışma süresine göre 2-8 haftalık ücret karşılığı ihbar tazminatı da ödenir.

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