Ar-Ge birimleri kadınlarla güçleniyor Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen kadın Ar-Ge personeli sayısı son 5 yılda yüzde 55.9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e ulaştı.

Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen kadın Ar-Ge personeli sayısı son 5 yılda yüzde 55.9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e ulaştı. Bu alanda istihdam edilen kadınların sayısı, geçen yıl toplam Ar-Ge personeli sayısının yüzde 31.6'sını oluşturdu. Ar-Ge birimlerinde çalışan kadınların yüzde 49'u mali ve mali olmayan şirketlerde istihdam edilirken, yüzde 45'i yükseköğretim kurumlarında, yüzde 5.9'u da kamuda görev aldı. Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Nuray Başar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu alandaki desteklerinin de kadın istihdamındaki artışta etkili olduğunu bildirdi.