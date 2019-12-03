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  • 03.12.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 16:39

10 bin lira 48 ay hesaplama yöntemi

kredi oranları güncellendi. Güncellenen oranlarda faiz oranları nispeten düşüş gösterdi. Bu anlamda Ziraat Bankası 10 bin TL 48 ay ihtiyaç kredisi hesaplama yolları, başvuru şartları, başvuru kanalları ve istenen belgeler hakkında bilgiler sayfamızdadır. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızda finansman desteği olarak alabileceğiniz Ziraat Bankası tüketici kredisi, 60 aya kadar varan vade imkanları ile müşterilerin kullanımına sunulmaktadır. platformu üzerinden Ziraat Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile de başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında, paranızı uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleri ile en kısa sürede cebinizdedir.

Ziraat Bankası 10 bin lira 48 ay ihtiyaç kredisi hesaplama!

Ziraat ihtiyaç kredisi faiz oranı güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından Ziraat Bankası maaş müşterisi olan kişiler için yüzde 1.17 olarak güncellendi. 60 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 247,71 lira olarak gerçekleşiyor. Ziraat Bankası, geçmişten günümüze müşteri memnuniyetine verdiği önemi düzenlediği kampanyalar ile bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası 10 bin TL 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile de müşterileri arasında adından sıkça söz ettirmeyi başarmaktadır. Peki Ziraat Bankası kredi faiz oranı düştü mü?

ZİRAAT BANKASI 10 BİN LİRA TÜKETİCİ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi:

48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL

Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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