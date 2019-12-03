Ziraat ihtiyaç kredisi faiz oranı güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından Ziraat Bankası maaş müşterisi olan kişiler için yüzde 1.17 olarak güncellendi. 60 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 247,71 lira olarak gerçekleşiyor. Ziraat Bankası, geçmişten günümüze müşteri memnuniyetine verdiği önemi düzenlediği kampanyalar ile bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası 10 bin TL 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile de müşterileri arasında adından sıkça söz ettirmeyi başarmaktadır. Peki Ziraat Bankası kredi faiz oranı düştü mü?

ZİRAAT BANKASI 10 BİN LİRA TÜKETİCİ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi:

48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL

Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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