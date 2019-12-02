2020 yılı asgari ücretli çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında AGİ zammı ve asgari ücret konuları geliyor. Asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı ile ilgili olarak zam oranları hemen hemen ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılı asgari ücret maaşı ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret zammı hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ASGARİ ÜCRETE 345 TL EK ZAM

2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde;

- SSK Primi ödemesi: 358 TL

- İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

- Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

- Damga vergisi: 19.50 TL

Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ