Uygunsuz ürüne 4.6 milyon ceza

Sanayi Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan ürünlerden 48 bin 872'si bu yıl Ocak-Eylül döneminde denetlenirken, bunlardan 15 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu, 475 farklı ürün teste gönderildi ve 125 farklı marka ve modeldeki ürüne toplatma kararı verildi. 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, 4.6 milyon liralık ceza uygulandı. Asansörler, 3.2 milyon lirayla en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu.
- Ekonomi
- 02.12.2019
- Gazete
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