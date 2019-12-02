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  • 02.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:13

Kasım ayı beklentisi nedir? TEFE ne zaman belli olacak?

Kasım ayı rakamları Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Kasım ayı enflasyon rakamları hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Kasım ayı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. için, hesaplamaya önce yurt içinde hanelerin mallar için ödediği fiyat alınarak başlanıyor. Bu yapılan harcamaların toplam harcamalardaki konumu belirleniyor. Belirli dönemler alınarak artış miktarları ortaya koyulur. Peki, 2019 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte cevabı....

Kasım ayı enflasyon rakamları ve beklentisi açıklandı

Ksasım ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı oldukça merak ediliyor. Aralık ayının ilk günlerinde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon beklentisi hakkında bilgiler... Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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