Ksasım ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı oldukça merak ediliyor. Aralık ayının ilk günlerinde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı enflasyon beklentisi hakkında bilgiler... Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...