Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.12.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 11:30

Emekli ve memur lı maaşı kaç para olacak? SSK, , Bağkur...

SSK, , Bağkur mının kaç para olacağı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bu bağlamda emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Sorusu oldukça popüler. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam gerçekleştirildi. Memurlara da yüzde 6 oranın zam yapıldı. Şimdi gözler ocak zammına çevrildi. TCMB tarafından yapılan açıklamada un yüzde 12.18 olacağı açıklandı. Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek.

Emekli ve memur zamlı maaşı kaç para olacak? SSK, SGK, Bağkur...

SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ve memur zammının kaç para olacağı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılmıştı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilmişti. Peki, aile yardımı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Aile yardımına yapılan zam memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte emekliler ve memurların merakla beklediği tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Böylece, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ocakta yüzde 6.82 artacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli ve memur zamlı maaşı kaç para olacak? SSK, SGK, Bağkur...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri