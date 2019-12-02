SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ve memur zammının kaç para olacağı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Memurlar Ocak'ta aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılmıştı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilmişti. Peki, aile yardımı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Aile yardımına yapılan zam memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte emekliler ve memurların merakla beklediği tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Böylece, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ocakta yüzde 6.82 artacak.

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