ING Bank, PTT işyerleri aracılığıyla özel kredi sağlıyor. 45.000 TL'ye kadar sağlanan özel PTT kredisine dair faiz oranları ve ödeme planına ilişkin ayrıntılar haberimizde. ING Bank kredi postam kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi koşullarına bakıldığında PTT personeli ve emekliler için asgari kredi tutarı 2.500TL ve azami kredi tutarı 45.000TL'dir. Kullanılacak kredi için ise asgari geri ödeme vadesi 48 aydır.

ING BANK PTT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTI

ING Bank kredi postam kampanyası altında sunulan ihtiyaç kredisinin en önemli özelliği yaşa bağlı olarak tahsis edilmesidir. Kredi imkanından yararlanabilmek için 75 yaş sınırı vardır. Bu nedenle kredi kullanımında bu yaş sınırı dikkate alınarak vade belirlenir. Örnek verecek olursak, eğer kredi başvurusu yapıldığında yaşımız 72 ise 4 yıl vade ile kredi alınamaz, 3 yıl vadeli kredi verilir. 74 yaşında isek 1 yıl yani 12 ay vadeli kredi verilir.

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