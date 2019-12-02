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Sektörlere kayıt dışı takibi

2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

Sektörlere kayıt dışı takibi
2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

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