Sektörlere kayıt dışı takibi 2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor.

2019-2021 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu alandaki mücadelesine planlı şekilde devam ediyor. Başkanlık, nakit ekonomisi ve dış ticaret konuları ile akaryakıt, inşaat, tütün ile alkollü içecekler, tarım ile gıda sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması için düzenlediği çalıştaylarda bu alanlardaki açığın nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırıyor. TÜM MANŞETLER