''Kredi faiz oranları düşecek mi?'' sorusu kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor ve uzman yorumları da araştırılıyor. Kredi faiz oranlarındaki son durumu ihtiyaç, konut ve araç kredisine göre başlıklar halinde inceledik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan faiz açıklaması ve peşinden gelen hamlelerle faizler hızla düşmeye devam ediyor. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz politikası eleştirileri ile görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması ile faiz oranları hızla düşmeye başlamıştı. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek?

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından %0,99 faiz oranıyla uygulanan konut kredisi piyasada canlılık sağladı ve bu oranların bir süre daha stabil gideceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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