Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.12.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 13:13

Kredi leri düştü mü, son durum ne? 2 Aralık banka oranlar ve

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde kredi oranları için vatandaşların meraklı bekleyişleri devam ediyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları için gözler 'na çevrilmiş durumda. Merkez sı PPK toplantı tarihleri takvimi listesine göre Aralık ayı toplantısı 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki düşecek mi, uzmanlar ne diyor? Araç, konut ve ihtiyaç kredisinde son durumlar ne, en düşük faizli krediyi hangi banka veriyor? Özel ve kamu bankalarının düzenledikleri kredi kampanyaları ile birlikte bankalar arası faiz rekabeti de kızıştı. Bankaların peş peşe açıkladıkları cazip oranlar neticesinde kredi çekmeyi düşünenlerin aklına ''Kredi faizleri daha da düşer mi?'' sorusu geliyor.

Kredi faizleri düştü mü? İşte uzman yorumları

''Kredi faiz oranları düşecek mi?'' sorusu kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor ve uzman yorumları da araştırılıyor. Kredi faiz oranlarındaki son durumu ihtiyaç, konut ve araç kredisine göre başlıklar halinde inceledik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan faiz açıklaması ve peşinden gelen hamlelerle faizler hızla düşmeye devam ediyor. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz politikası eleştirileri ile görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması ile faiz oranları hızla düşmeye başlamıştı. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek?

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından %0,99 faiz oranıyla uygulanan konut kredisi piyasada canlılık sağladı ve bu oranların bir süre daha stabil gideceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredi faizleri düştü mü, son durum ne? 2 Aralık banka banka oranlar ve uzman yorumları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri