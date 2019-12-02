Devlet ilk defa ev alacaklara aylık 25.000 TL'ye varan destek ödemesi yaparken kirasını ödemeyenlere Aile Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapıyor. Devlet tarafından sağlanan konut alım desteği ve kira desteklerinin nasıl alınacağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde. İstanbul, Bursa ve İzmir de kentsel dönüşüme katılacak olan konutlar için Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de başvuruları almaktadır.

İLK DEFA EV ALACAKLARA 25 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Kira yardımlarının dışında devlet tarafından sağlanan bir diğer destek ise ilk defa ev alacak vatandaşlara yönelik verilen karşılıksız ödeme. Bu ödemede sistem şu şekilde işliyor. Ev alma hayali kuran, planlaması yapan vatandaşlar bunun için birikim yapmaya karar verirlerse devlet bu konuda yardımcı oluyor.

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