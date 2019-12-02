Milyonlarca vatandaşın cevabını merakla beklediği 2020 asgari ücret zammı ne kadar? sorusunun cevabı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hak-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama geldi. Milyonlarca işçinin kaderini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantıları birazdan başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti görüşmek için bir araya geliyor.

İşçi ve işveren temsilcileri ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan gelişmeleri takip ederken enflasyona göre asgari ücret 2020 maaş zammı için en iyi ve en kötü senaryo ile net ve brüt asgari ücret maaşı hesaplamasını takvim.com.tr olarak yaptık

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Komisyon bugün saat 14:00 itibari ile bir araya gelecek. İşçi temsilcileri ve işveren temsilcileri tarafından seçilen kişilerden oluşan komisyona ev sahipliğini ise ilk toplantı olması nedeni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

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