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  • 02.12.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 14:31

2020 yılında oranına göre kaç TL olacak?

2020 görüşmeleri için ilk toplantı birazdan başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar ve aileleri olmak üzere milyonlarca birey bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek olan tarafınca yapılacak açıklamayı bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek veya üzecek. Asgari ücret maaş zammı hesaplaması için kullanılacak en büyük veri senelik sayısı olacak. Şu anda asgari ücret 2019 yılında net 2 bin 20 lira brüt ise 2 bin 558 lira olarak ödeniyor. Enflasyon + yüzde 3 yaşam payı ödendiği takdirde asgari ücret artacak.

Asgari ücret enflasyon oranına göre kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaşın cevabını merakla beklediği 2020 asgari ücret zammı ne kadar? sorusunun cevabı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hak-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama geldi. Milyonlarca işçinin kaderini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantıları birazdan başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti görüşmek için bir araya geliyor.
İşçi ve işveren temsilcileri ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan gelişmeleri takip ederken enflasyona göre asgari ücret 2020 maaş zammı için en iyi ve en kötü senaryo ile net ve brüt asgari ücret maaşı hesaplamasını takvim.com.tr olarak yaptık

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Komisyon bugün saat 14:00 itibari ile bir araya gelecek. İşçi temsilcileri ve işveren temsilcileri tarafından seçilen kişilerden oluşan komisyona ev sahipliğini ise ilk toplantı olması nedeni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

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