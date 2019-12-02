2020 asgari ücret zammı ve görüşmeleri son dakika haberi: Yaklaşık 8.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret pazarlığı bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Pazarlıklar başlamadan önce işçi kesimi talep edeceği tutarla ilgili ilk sinyali vermişti. Geçen hafta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" demişti. Söz konusu artış 2019 yılının asgari ücreti olan 2 bin 20 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 27.6'lık bir zamma denk geliyor.

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