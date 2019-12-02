Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE Kasım enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. 2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu sayede kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmiş oldu.

ARALIK AYI KİRA ZAM ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yapılan yasal düzenleme ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişten kiracıları korumak adına 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Yani Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak TÜİK TEFE TEFE Kasım enflaSyonu rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanacak.

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