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  • 02.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:27

Aralık kira artış ve Kasım ayı rakamları ne olacak?

Milyonlarca vatandaş oranları ile birlikte TEFE TÜFE Kasım ve nı oldukça merak ediyor. Bu bağlamda ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için açıklama anı geldi. Kasım ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Aralık ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Aralık 2019 yasal kira artış oranı açıklanıyor! Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. İşte TEFE TÜFE Kasım ve Aralık kira artış oranı ve detaylar

Aralık kira artış ve Kasım ayı enflasyon rakamları ne olacak?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE Kasım enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. 2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu sayede kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmiş oldu.

ARALIK AYI KİRA ZAM ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yapılan yasal düzenleme ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişten kiracıları korumak adına 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Yani Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak TÜİK TEFE TEFE Kasım enflaSyonu rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanacak.

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