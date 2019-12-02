2 Aralık güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi oldukça merak ediliyor. Özel bankaların son dakika faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 2 Aralık 2019 tarihli tüm bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi ile en uygun kredi veren bankalar ve faizlerde son durum! Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir. İşte 2 Aralık ING, TEB, Denizbank ve Fibabanka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında daha da düşüş olmasa bile en azından oranların bu seyirde devam edeceği belirtiliyor. Araç kredilerinde %0,69, konut kredilerinde de %0,98 bandında gezen kredi faiz oranlarının bir müddet daha bu civarda kalacağı tahmin ediliyor. Faiz oranlarında yaşanan düşül sebebiyle hem piyasa satışlardan hem de bankalar krediye olan taleplerden memnun



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