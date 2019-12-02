Kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşler ''Faizler daha da düşer mi?'' sorusunu akıllara getiriyor. Kredi faizlerindeki indirimler piyasaya da çok olumlu yansıdı. Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Asgari ücretli çalışanlar için ise iyi bir haber geldi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları okuyabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi faiz oranları...

FAİZLER 0.78 SEVİYELERİNDE

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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