Singapur’a Türk teknolojisi Türkiye, Bilişim Vadisi öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. Singapur FinTech Festivali'ne Türk Teknoloji Pavilyonu markası altında katılan 14 Türk firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü.

T ürkiye , Bilişim Vadisi öncülüğünde, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarına ilk kez ülke katılımı gerçekleştirildi. Singapur FinTech Festivali'ne Türk Teknoloji Pavilyonu markası altında katılan 14 Türk firması uluslararası bir çok şirketle kurduğu bağlantılar ile yurda geri döndü. 130 ülkeden 60 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği etkinlik, firmalarımıza sadece Singapur'a değil, Asya-Pasifik bölgesine de açılmak için önemli fırsatlar sundu.