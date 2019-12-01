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İSO’dan 20 bin fidan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor.

İSO’dan 20 bin fidan
İstanbul Sanayi Odası (İSO) yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 41 bin fidan dikimi gerçekleştiren İSO'nun yeni projesi kapsamında Başkan Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda Meclis üyelerinin katılımıyla Şile-Sofular bölgesinde gerçekleşen törende ilk fidanların dikimi yapıldı.

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