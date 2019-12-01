İstanbul Sanayi Odası (İSO) yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 41 bin fidan dikimi gerçekleştiren İSO'nun yeni projesi kapsamında Başkan Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda Meclis üyelerinin katılımıyla Şile-Sofular bölgesinde gerçekleşen törende ilk fidanların dikimi yapıldı.
- Ekonomi
- 01.12.2019
- Gazete
İSO’dan 20 bin fidan
İstanbul Sanayi Odası (İSO) yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor.
- Gaza gelmeyin paranızı koruyun
- Dünyanın gözü orada! Bugün bağlanıyor
- Avrupa'nın en büyüğü! Böyle görüntülendi
- Vatandaşa da reel sektöre de müjde geldi
- SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.