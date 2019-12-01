Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu. Ödül kazanan tüm firmaları tebrik eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün tüm engellemelere rağmen yoluna devam edeceğini söyledi.
- Ekonomi
- 01.12.2019
- Gazete
Çelik ihracatı ödül getirdi
Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. 2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu.
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