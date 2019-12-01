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Balondan 75 milyon dolar

Kapadokya'da sıcak hava balonları, bölgede turizm sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya'da turistler günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor.

Balondan 75 milyon dolar
Kapadokya'da sıcak hava balonları, bölgede turizm sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya'da turistler günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Bu yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık bir ekonomik getiri sağlaması beklenen sıcak hava balon turları, yabancılar kadar yerli turistin de ilgisini çekiyor.

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