Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların bütçelerinin görüşülüp kabul edilmesi sonrası komisyonda bütçe kanun teklifinin maddelerine geçildi. Komisyonda 16 maddeden oluşan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 6 maddeden oluşan 2018 Yılı Kesinhesap Kanun Teklifi kabul edildi. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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2020 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar içinde 2020 bütçesinden önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44.7 milyar lira eklenip 365.9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte ocak ve temmuzdaki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. YEP rakamlarına göre artışın yüzde 6.65 olacağı tahmin ediliyor.

Kamu personeli giderlerindeki artış yüzde 13.42 olurken eklenen kaynak 39.5 milyar liraya çıktı. Emekli ve kamu personelinin toplam giderleri bütçede 699.8 milyar liraya çıkartıldı. Kamu personeline ve memur emeklisine ocakta yapılacak yüzde 4 zamma ilaveten 1.65'lik fark da ödenecek.

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