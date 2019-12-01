10 bin gence yeni meslek Hükümet kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ekonomiye kazandıracak. Sütçülük, yorgancılık, şapkacılık, macunculuk, çömlekçilik, sepetçilik, saat tamirciliği, bakırcılık gibi onlarca meslek, istihdam ve teşvik kapsamına alındı.

H ükümet kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ekonomiye kazandıracak. Sütçülük, yorgancılık, şapkacılık, macunculuk, çömlekçilik, sepetçilik, saat tamirciliği, bakırcılık gibi onlarca meslek, istihdam ve teşvik kapsamına alındı. Çalışma Bakanlığı, bu kapsamda kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin eğitim ve öğretimi için Türkiye'nin çok sayıda ilinde kurslar başlatıyor. İlk etapta kurslara 10 bin kişi alınacak. Ustalardan eğitim alan bu kişilere teşvik de verilecek.