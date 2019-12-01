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  • 01.12.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:27

Kredilerde yıl sonu fırsatları: İşte banka banka kredi oranları ve uygun krediler

Aralık ayının ilk haftasında kredi indirimi avantajı devam ediyor. Bankalar arasında rekabet en üst seviyeye çıktı. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte ise bu rekabet daha da kızışacak gibi duruyor. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredi oranlarının inmesiyle birlikte rekor seviyede kredi kullanıldı. Vatandaşlar en uygun krediyi bulmak için internette araştırmalar yapıyorlar. Özellikle son zamanlarda katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. İşte , ING, , , , Akbank, HSBC Bank, Alternatif Bank ve Yapıkredi ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Kredilerde yıl sonu fırsatları: İşte banka banka kredi faiz oranları

1 Aralık TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, HSBC Bank, Alternatif Bank ve Yapıkredi kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ 0,97 OLDU

Son dönemde konut kredisi faiz oranı için katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 60 ay vadeli konut kredisi paketinde yüzde 0.97 seviyesine çekilirken ING Bank konut kredisi paketinde ise 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi.

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