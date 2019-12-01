1 Aralık TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, HSBC Bank, Alternatif Bank ve Yapıkredi kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ 0,97 OLDU

Son dönemde konut kredisi faiz oranı için katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 60 ay vadeli konut kredisi paketinde yüzde 0.97 seviyesine çekilirken ING Bank konut kredisi paketinde ise 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi.

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