Piyasalar 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında Hong Kong'taki protestolar nedeniyle gerginlik yaşanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Yatırımcılar, söz konusu gerginliğin ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor. İşte 1 Aralık güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ