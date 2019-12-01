Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları oldukça merak ediliyor bu bağlamda 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı gelişmeleri araştırılıyor. 1 Aralık Pazar günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor. 1 Aralık Pazar çeyrek altın 431,20 liradan alınırken, 440,98 liradan satılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Peki, 1 Aralık bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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