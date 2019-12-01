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  • 01.12.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 18:12

1 Aralık yükselişte! Bugün canlı altın fiyatları gramı, çeyrek, tam fiyatı!

1 Aralık altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. Geçen hafta 440,00 lira olan ın satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü. Peki, bugün gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, , çeyrek altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Kötü gün dostu altın, yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını dolar ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları oldukça merak ediliyor bu bağlamda 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı gelişmeleri araştırılıyor. 1 Aralık Pazar günü gram altın 271,02 liradan alınırken, 271,12 liradan satılıyor. 1 Aralık Pazar çeyrek altın 431,20 liradan alınırken, 440,98 liradan satılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... Peki, 1 Aralık bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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HaberlerEkonomi Haberleri1 Aralık altın fiyatı yükselişte! Bugün canlı altın fiyatları 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı!
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