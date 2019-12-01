1 Aralık altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 438,00 liraya düştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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