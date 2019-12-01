Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. Konut kredisi konusunda sağladığı uygun faiz oranları, esnek ödeme koşulları ve diğer kamu bankalarına oranla daha kolay kredi onayı vermesi gibi nedenlerle en çok tercih edilen bankaların başında yer alan Ziraat Bankası 0.79 konut kredisi kampanyası ile de öne çıkmayı başarıyor. Kredi faiz oranlarında art arda gelen indirimlerden sonra Ziraat Bankası yeni kredi paketini açıklayabilir. Bu bağlamda uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

KONUT KREDİSİ 0,69'A DÜŞTÜ MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi.

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