Emlak vergisi için 2 Aralık son Emlak Vergisi'nde ikinci taksiti ödeme süresi, 30 Kasım hafta sonuna denk geldiği için 2 Aralık'ta sona erecek. Uzmanlar, mükellefleri uyardı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi. Öte yandan emekliler, ev hanımları, engelliler gaziler ve şehit yakınları 200 metrekare tek konut için vergi ödemiyor.

Emlak Vergisi'nde ikinci taksiti ödeme süresi, 30 Kasım hafta sonuna denk geldiği için 2 Aralık'ta sona erecek. Uzmanlar, mükellefleri uyardı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi. Öte yandan emekliler, ev hanımları, engelliler gaziler ve şehit yakınları 200 metrekare tek konut için vergi ödemiyor. TÜM MANŞETLER