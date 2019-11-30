Emlak vergisi için 2 Aralık son

Emlak Vergisi'nde ikinci taksiti ödeme süresi, 30 Kasım hafta sonuna denk geldiği için 2 Aralık'ta sona erecek. Uzmanlar, mükellefleri uyardı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi. Öte yandan emekliler, ev hanımları, engelliler gaziler ve şehit yakınları 200 metrekare tek konut için vergi ödemiyor.
- Ekonomi
- 30.11.2019
- Gazete
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