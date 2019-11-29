Yaşam kulüpleri dünyası yenilendi

Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu 'Yaşam Kulüpleri' hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, "Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.11.2019
- Gazete
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