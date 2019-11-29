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Turizmde tanıtım atağı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DenizBank sponsorluğunda düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, "2018'de 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolara çıkacak" diye konuştu.

Turizmde tanıtım atağı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DenizBank sponsorluğunda düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, "2018'de 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolara çıkacak" diye konuştu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise turizm sektörü toplam kredilerinin şu anda 17.9 milyar dolar olduğunu ve DenizBank'ın payının yüzde 17 ile birinci olduğunu anlattı.

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