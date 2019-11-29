Depremle mücadelede sigorta anlatılmalı Koru Sigorta Genel Müdürü Şahin, toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğini belirterek, ‘Sigortanın önemi konusunda eğitimler yapılmalı’ dedi

KORU Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, ülkemizin bulunduğu coğrafik yapının deprem açısından taşıdığı risk ve nüfusun yüzde 71'inin deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşadığının halkın gündeminde sürekli canlı tutularak sigorta bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti. İlkokul çağından başlayarak toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Şahin, şöyle konuştu: "Bu mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi zorunlu deprem sigortaları. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları zorunlu deprem sigortasının önemi ve gerekliliği konusunda eğitimler yapmalı. Kamu spotları ile bu sigortanın ülkemizde yaşayan her birey için gerekli olduğuna inandırılması önem arz etmektedir. Ek bir mali yük olarak görünen Zorunlu Deprem Sigortası'na ödenen primlerin vergi oranı nispetinde iadeye konu olması, sigortalılık oranını artıracak bir unsur olacaktır. Ayrıca, kredi ile alınacak evlerin vade süresi boyunca DASK poliçelerinin uzun vadeli yapılması ve uzun vadeli DASK poliçesi yaptıranlara faiz oranında indirim yapılacak olması penetrasyon oranını artırılabilir."



'ÖNEMİ ANLATILMALI'

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem devlet hem de sigortacılar olarak toplum nezdinde deprem ve doğal afetler gerçeğini sürekli canlı tutmak, sadece ürün satışına odaklanılmaması gerekmektedir. Sürekli vurguladığımız üzere bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çok önemli. İlkokuldan başlayarak risk ortaya çıktıktan sonra sigorta almanın zorlukları anlatılıp, risk olmadan önce değerlerimizi güvence altına almanın, en önemli çözümünün sigorta olduğunun anlatılması gerekiyor."