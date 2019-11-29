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  • 29.11.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:07

: 'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı

, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen 'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır" dedi. Oktay, ayrıca, "2019 itibarıyla bugüne kadar 'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir" dedi.

Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı

, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen 'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. 2002'de 66 olan projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada;

"Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur.

Kamuda büyük veri ve uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

2019 itibarıyla bugüne kadar 'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir.

2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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