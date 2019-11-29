Çek müjdesi

AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işlemlerin sahiplerinin oluşturduğu bu kişilere, cezaevine girmeleri yerine, 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile borçlarını ödeme şansı verilmesi planlanıyor. Bu süre içinde borç ödenirse hapis cezası kalkacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.