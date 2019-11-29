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Çek müjdesi

AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işlemlerin sahiplerinin oluşturduğu bu kişilere, cezaevine girmeleri yerine, 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile larını ödeme şansı verilmesi planlanıyor.

Çek müjdesi
AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işlemlerin sahiplerinin oluşturduğu bu kişilere, cezaevine girmeleri yerine, 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile larını ödeme şansı verilmesi planlanıyor. Bu süre içinde borç ödenirse hapis cezası kalkacak.


ZÜBEYDE YALÇIN

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