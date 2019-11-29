Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi.
- Ekonomi
- 29.11.2019
- Gazete
BES, genç nüfusla büyüyecek
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi.
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