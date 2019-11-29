BES, genç nüfusla büyüyecek Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Sincek, "Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES'i istiyor" dedi. TÜM MANŞETLER